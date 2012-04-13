Анджелина Джоли и Брэд Питт снова сыграют вместе

По слухам, Анджелина Джоли и Брэд Питт планируют сняться в новом фильме Ридли Скотта "Советник".

Ранее сообщалось, что режиссер жаждет заполучить в свой проект одну лишь Анджелину, но то ли она поставила условие, что без гражданского мужа сниматься не будет, то ли сам Ридли Скотт догадался, что участие Брэда повысит кассовый успех ленты, только и Питт присоединился к переговорам насчет своей роли.

Картина будет посвящена юристу, который окунается в жестокий мир наркобизнеса и отчаянно пытается выйти сухим из воды. Главная роль ушла Майклу Фассбендеру, а на другие партии уже позвали Джереми Реннера, Хавьера Бардема и Натали Портман.