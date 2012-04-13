Любимый мужчина Анны Семенович просит уменьшить ее грудь

По иронии судьбы, единственным мужчиной, которому не нравится грудь Анны Семенович, оказался ее жених.

Как известно, не так давно Анне Семенович в Монако на берегу Средиземного моря сделал предложение руки и сердца некий бизнесмен, с которым она встречается уже несколько месяцев. Анна признается, что с этим мужчиной она на седьмом небе от счастья. Однако, его единственным предсвадебным условием стала просьба о том, чтобы Анна Семенович избавилась от груди 5 размера. Певица делала специальную гимнастику, сидела на диетах, чтобы добиться результата, который имеет сейчас. Однако ее будущему мужу хочется видеть рядом с собой естественную красавицу, а не пышногрудую Барби.

Одним словом, Анне Семенович придется распрощаться со своей изюминкой ради свадьбы с любимым мужчиной. Согласилась ли она на условие жениха, пока не сообщается.

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