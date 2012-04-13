Беременная Даша Малахова боится всего

Известная телеведущая рассказала о том, почему она не тратит деньги на заграничные роддома.

"Я рожала на территории Украины, в обычном роддоме. Я так родила Матяша, была счастлива, и так же буду рожать второго. Мне хочется быть ближе к дому. Я это делаю в коротком перерыве между работой, поэтому специально отлучаться не хочется. Мне кажется, это надо заранее выезжать и сидеть там два месяца. Я сейчас ночами не сплю, вот, как и всем беременным, мне ночью приходят всякие мысли беременные. Я думаю над жизнью, всего боюсь, потом к утру уже перестаю бояться, начинаю быть уверенной в себе", - рассказала Даша.