Наталья Водянова находиться в зоне цунами

Отдых в Таиланде обернулся для Натальи Водяновой рискованным приключением. Сейчас на острове Пхукет, а также в провинциях Краби и Пханг-Нга объявлена угроза цунами. Наталья Водянова делится событиями о происходящем в Таиланде на своей странице в Facebook. Сегодня утром у западного побережья острова Суматра произошло сильное землетрясение магнитудой 8,7 балла. Американский тихоокеанский центр предупреждения цунами опубликовал список стран, которым необходимо принять все возможные меры безопасности. Среди них оказался и Таиланд, где сейчас находится Наталья Водянова. Возле пляжа Патонг на острове Пхукет звучат сигналы сирен, закрываются магазины, эвакуируются работники офисов. «Друзья, со мной все в порядке!» – поспешила заверить поклонников Наталья Водянова в социальной сети. «Вот моя компания. Мы все следим за новостями в интернете. К счастью, он у нас есть. Спасибо за слова поддержки», – написала Наталья Водянова и выложила фотографию туристов, с которыми она сейчас находится в Таиланде и пережидает опасность. «Получили новости, что угроза цунами отменена!» – обрадовала друзей модель.