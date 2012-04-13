Камерон Диаз показала отличную фигуру

Не смотря на то, что Камерон Диаз без одного года 40 лет, актриса выглядит вполне молодо и сексуально. Оценить фигуру Камерон в бикини смогли посетители одного из гавайских пляжей. Актриса в компании своих подруг веселились, загорали и купались.

Российские звезды тоже не стесняются фотографироваться на пляже и сами заботятся о том, чтобы фоторафии попали на глаза общественности. Так, Алена Водонаева, которая предпочла гавайскому пляжу побережье Барбадоса, поделилась фотографиями с отдыха прямо в своем микроблоге.