Дженет Джексон рассказала, как скинуть на 30 кг.

45-летняя американская певица, родная сестра ныне покойного поп-короля Майкла Джексона, Джанет, поделилась секретами своей красоты и стройности. В частности, знаменитость рассказала, как можно сбросить 30 кг. Певица 6 лет назад весила 82 кг, сейчас даже 18-летние девушки позавидуют аппетитным формам звезды. Сама Джанет Джексон называет своим помощником номер один в борьбе за похудение так называемую нутрисистему – специальную программу питания, которая позволяет питаться правильно и для многих становится нормой жизни. При нутридиете употребляются только здоровые продукты питания, они разделены на определенные порции, заказ осуществляется в Интернете, и еда доставляется на дом. Больше, чем нужно, съесть нельзя – порции четко поделены и герметично упакованы. Они балансированы, позволяют наслаждаться любимыми блюдами, даже сладостями, но в определенных пропорциях. При этом звезда также не забывает о физкультуре: каждую неделю она занимается с тренером Тони Мартинесом, а по утрам совершает легкие пробежки. Певице стала настолько близка нутрисистема, что она активно начала ее пропагандировать. Причем знаменитость подтверждает слова результатом – собственной идеальной фигурой. Недавно женщина даже выпустила книгу "Настоящая ты: как найти и полюбить себя", в которой рассказала, как сбросить лишние килограммы и удержать оптимальный вес.