Ирина Алегрова в трауре

Народная артистка России Ирина Аллегрова в трауре. Накануне ушла из жизни мать звезды, оперная исполнительница Серафима Сосновская. По всей вероятности, сейчас Ирина Александровна занята подготовкой к прощальной церемонии. Накануне 87-летней женщине стало плохо. Родные Сосновской вызвали в частный дом в поселке Ватутинки скорую помощь, но приехавшие врачи констатировали смерть артистки,. В последние годы у Серафимы Михайловны были проблемы с сердцем. Как известно, в настоящее время Ирина Аллегрова гастролирует по стране с прощальным турне. Но сейчас артистка, разумеется, отменила несколько выступлений. "Сейчас ей совершенно не до концертов, и ее можно понять. Мама была для нее самым дорогим человеком", — поясняют близкие певицы.