Рианна планирует мировое турне

24-летняя звезда r’n’b Рианна обрадовала поклонников: певица объявила о планах мирового турне. Новость о предстоящих масштабных гастролях Рианна озвучила в Японии. В Стране восходящего солнца барбадосская «шоколадка» находится в рамках рекламной кампании блокбастера "Морской бой", в котором дива сыграла роль офицера. На сцене же певица предстанет перед поклонниками еще не скоро - в 2013 году, зато Рианна обещает сделать мировой тур намного более масштабным и впечатляющим, чем предыдущий. "Я удивлю фанатов. О деталях пока говорить рано. Скажу одно: я меняюсь, и такого мои поклонники еще не видели", - заинтриговала поп-звезда.