Интернет помог родителям Джамалы узнать о ее бойфренде

Родители Джамалы узнали о том, что у их дочери есть бойфренд, из интернета, и откровенно этому удивились.

Родители певицы Джамалы были очень удивленны тем фактом, что у их дочери есть бойфренд, о чем, кстати, они узнали из Интернета. И сразу опровергли этот слух. "Мы были в шоке! Мы не знаем, кто это. Я абсолютно не в курсе этого дела", – сказал отец певицы Алим Джамаладинов. А по словам матери Джамалы, она гостила у дочки в Киеве 24 дня и за все это время "ничего такого не заметила".

На вопросы родителей, которые возникли после полученной информации из Сети, Джамала ответила: "Журналисты есть журналисты, следят за мной. Я тоже не знаю, почему они так решили! Мало ли с кем я переписываюсь – у меня много друзей. И что же теперь – сразу бойфренд? У меня таких "бойфрендов" полный Facebook", – ответила Джамала. По словам матери певицы, ее сердце свободно. "Она вся в музыке, в творчестве. Ей не до парней", – подытожила она.