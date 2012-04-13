Бывший Мадонны сыграет трансвестита

На счету бейсболиста Алекса Родригеса романы с такими знаменитостями, как Мадонна, Кейт Хадсон, Камерон Диас . А теперь спортсмену выпал шанс и самому стать кинозведой. Французский режиссер Филипп Мора подтвердил информацию о проведении переговоров с игроком третьей базы команды New York Yankees. Так что если в новом сезоне "янки" потерпят поражение, Алекс может запросто переквалифицироваться. Причем роль А-Роду предлагается хоть и второстепенная, но очень колоритная. Создатели байопика о знаменитом художнике Сальвадоре Дали (его играет Алан Камминг) под названием "Сюрреалист" уговаривают спортсмена сыграть трансвестита. Речь идет о личном ассистенте гения Потасса де ла Файетт. "Это замечательная мысль — пригласить в проект Алекса, — считает Мора. — Возможно, это звучит забавно, но наше предложение совершенно серьезно. Знаете, ведь Дали был одержим бейсболом. Ему бы точно понравилось".