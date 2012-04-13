Хилари Дафф показала мужа и сына

Голливудская актриса – Хилари Дафф – недавно выложила на своей странице в блоге первое семейное фото с тех пор, как родился ее сын.

Напомним, что Хилари родила малыша 20 марта 2012 года. Несмотря на то, что прошло всего несколько недель, актриса уже всеми силами пытается вернуть прежнюю форму.

"20 минут пилатеса кажутся вечностью. Я так поправилась, что каждый день удивляюсь тому, что у меня до сих пор есть муж! Но уж я постараюсь быть для него красивой!" – прокомментировала Хилари в своем микроблоге.