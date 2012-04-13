Жанна Фриске в Мексике готовит на двоих!

Последние несколько месяцев певица и телеведущая Жанна Фриске находится на съемках реалити-шоу «Каникулы в Мексике»-2. Артистка живет на собственной вилле недалеко от съемочной площадки. Звезда признала, что готовит себе сама. Но как оказалось, не только себе! «Я не очень люблю местную кухню, - рассказала Жанна. - У меня на вилле работает прекрасная мексиканка, которая мне помогает и привозит еду. Но все же готовлю я чаще всего сама, потому что мексиканцы всюду добавляют чили и жарят все на огромном количестве масла».

Также ведущая призналась, что стряпать ей приходится… на двоих. Правда, готовит Фриске не для своего любимого человека, телеведущего Дмитрий Шепелев, а для… носухи.

Все началось с того, что у Жанны стала пропадать еда: «Как-то утром просыпаюсь, выхожу в гостиную, а там, как будто обыск устраивали: конфетные бумажки, шкафы приоткрыты, крупа по полу рассыпана…». Жанна долго не могла понять, кто же ворует у нее продукты. Неужели каким-то местным бездомным удалось проникнуть на виллу?.. Или это героев реалити недостаточно хорошо кормят, и те по ночам воруют съестное? Но в итоге все встало на свои места. Оказалось, что гость Жанны – не злоумышленник, а всего лишь дружелюбный симпатичный зверек. «Конечно, сначала я испугалась, - вспоминает певица. - А потом заметила на полу шоколадные следы от маленьких лапок. На следующую ночь сварила целую кастрюлю гречки. Утром она была пуста. Оказалось, что у меня появилась собственная носуха. Теперь подкармливаю это чудо!».