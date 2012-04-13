Племянница Софии Ротару разрывается между двумя столицами

Молодая певица Соня Кей уверенно идет по стопам своей звездной тети Софии Ротару. За последние несколько месяцев племянница Народной артистки СССР уже успела презентовать два видеоклипа. А на днях в Киеве завершились съемки третьего видео Сони на песню «Города».

«Новую песню смело можно назвать песней о моей сегодняшней жизни. Постоянные перелеты: Киев-Лондон, Украина-Англия – это все обо мне. Я постоянно возвращаюсь в одну из стран, потому что в одной живут родные и близкие мне люди, и там я занимаюсь творчеством, а в другой – живу и учусь. И Киев, и Лондон постоянно живут в моем сердце», ? призналась Соня Кей.

По словам продюсера певицы, в клипе «Города» будет показана именно такая жизнь - жизнь между двумя городами молодой романтичной девушки, которую зовут Соня Кей. Локациями для съемок послужили самые узнаваемые места Лондона и известные каждому украинцу уголки Киева: «Погода в нашей столице немного подвела. Соня была в легких нарядах, а на улице холод и сильный ветер, но ее трудолюбие и целеустремленность согревали всю съемочную группу».

Отметим, что родственница Софии Ротару сосредоточена не только на музыкальной карьере. В Лондоне Соня Кей получает образование дизайнера интерьеров и уже может похвастаться успехами в этом направлении.