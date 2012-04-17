На Пасху умер актер Александр Пороховщиков

Актер Александр Пороховщиков скончался в больнице в ночь на 15 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката артиста Сергея Жорина.

Адвокат сослался на родственников Пороховщикова, которые рассказали, что актер умер в клинике Первого МГМУ имени Сеченова, куда он был госпитализирован 6 марта. Тогда Пороховщикову был поставлен диагноз инсульт, однако позже он не подтвердился. Медики предположили, что у актера некое неврологическое заболевание. На момент смерти Пороховщикова диагноз также не уточняется.

В последние месяцы у Пороховщикова резко ухудшилось состояние здоровья: у него началась гангрена на фоне сахарного диабета, из-за чего актеру ампутировали часть стопы, а также он перенес сердечный приступ и инсульт. В ночь на 10 марта 2012 года покончила с собой жена актера Ирина - она находилась в глубокой депрессии из-за болезни мужа.

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