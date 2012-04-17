У Эштона Катчера роман с Милой Кунис?

Красавчик актер после расставания с Деми Мур ищет утешения в объятиях молодых девушек, и на этот раз у него, похоже, что-то серьезное с Милой Кунис. Парочка дружит вот уже более 15 лет, но теперь их отношения стали носить немного иной характер.

Эштона и Милу все чаще видят вместе. Так, на днях они вместе поехали за покупками, а потом отправились перекусить в японский ресторан. После трапезы Катчер отвез подругу в свой свежеприобренный особняк, но и это не новость: в последнее время актеры не раз проводили ночи под одной крышей. Несмотря на то, что приятели пары твердят, что никакого романа между Катчером и Кунис нет, повод призадуматься все же есть. Миле сейчас явно не нравится, что ее снимают в компании Эштона, и все выглядит так, словно бы она хотела утаить этот факт от общественности.

Сами артисты свои отношения не комментируют, так что пока мы можем только догадываться, встречаются они только для дружеских встреч или чего-то большего?