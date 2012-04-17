16-летняя дочь Заворотнюк ходит по клубам и пьет водку!

"Вот честно, читаю СМИ и удивляюсь! Люди, это мое дело, какие фотографии выкладывать, кто против - пишите, пообщаемся! Мне вообще плевать, кто и как думает, главное, что знаю я!" - обратилась дочь Заворотнюк к читателям своего Твиттера.

Девушка не скрывает, что после своего смелого поступка ей хорошенько досталось от мамы. Но Анна и Анастасия Заворотнюк подобные вопросы решают достойно и по-взрослому. "Да, мама меня защищает, но впервые, когда она увидела фотографию в нижнем белье, мне мало не показалось, так что СМИ - цветочки! Мама в гневе! - пишет дочь актрисы. - Моя мама очень редко заходит и пишет редко, а после сплетен ее рейтинг растет быстро. Ждите, скоро будет галочка".

"Мне очень понравилась одна запись: Почему другим можно выкладывать обнаженные фотографии? А дочери Заворотнюк - нет? Не справедливо!" - в продолжение темы отметила Анна Стрюкова.

16-летняя дочь Заворотнюк вовсе не похожа на своих сверстников, ведя довольно взрослый образ жизни. Девушка вовсю отрывается с друзьями в клубах, а себя скромно называет "королевой". "Сегодня ночью отрывались в клубе, я была в ноль! Люди, не мешайте водку и берн! - пишет Анна. - Пох.... на чье-то мнение, я королева! ))))"

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