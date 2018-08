Дизайнер Михаил Воронин умер от онкологии

«Мэтр мужского костюма» Михаил Воронин скончался в субботу, ему было 73 года.

«Папа умер в больнице, у меня на руках, — призналась единственная дочь Михаила Львовича, Лариса. — Последний год он болел, но свой диагноз категорически просил нас не озвучивать».

Как рассказали друзья и коллеги украинского модельера, его сгубила онкология... «Мы будем продолжать дело его жизни», — говорит Лариса. Символично, но одним из последних показов мужских костюмов от Воронина был номер на «Человеке года» в марте 2012-го, когда модели-мужчины выходили на сцену под песню Queen — Show must go on. Церемония прощания с модельером пройдет в среду — предположительно в Доме учителя в 12.00, а похоронят его на Байковом кладбище.