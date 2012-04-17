Никита Джигурда вновь поскандалил

В сети появился ролик, на котором актер Никита Джигурда в очередной раз продемонстрировал свой вспыльчивый характер.

Российский актер Никита Джигурда подрался с молодым человеком прямо очереди в отделении ФМС (федеральной миграционной службы) на оформление загранпаспортов. Видеозапись ссоры сразу появилась в сети. На видео видно, как Джигурда пытался прогнать из очереди парня в очках. Но тот уходить не собирался, ведь по его словам, он имел право пройти в кабинет раньше всех, поскольку зарегистрировался на сайте госуслуг. “Ботаник пришел сюда и качает права! ” – вспылил Джигурда. Парень в свою назвал артиста Чубакой, после чего Джигурда полез в драку.

"Я пришел в ФМС и встал в общую очередь, хотя мог зайти к начальнику и пройти перед всеми, - прокомментировал журналистам ситуацию Никита Джигурда. - Пришел парень, начал лезть без очереди. Всех это очень возмутило. Он где-то там зарегистрировался и думал, что может теперь просто так пройти. Женщина возмущалась, мужчина на него набрасываться начал. Я решил взять ситуацию в свои руки и вывел его на улицу".