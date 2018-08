Яна Рудковская опровергает обвинения в плагиате

Популярного музыкального продюсера Яну Рудковскую обвинили в плагиате.

Уже полюбившийся всем трек «Ливни» в исполнении ее новоявленного протеже Влада Соколовского, как выяснилось, один в один повторяет песню Take It All англоязычной группы The Reason 4. Однако с несправедливыми обвинениями Яна соглашаться не торопится. Экс-фабрикант первым попал под горячую руку меломанов и музыкальных критиков, возмущение которых Влада совсем не тронуло.

Мнение людей несведущих молодого артиста лишь смешит. Ведь, прежде чем обвинять в плагиате, стоит хотя бы понимать, что это такое.