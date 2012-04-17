Анна Семенович с друзьями собирает деньги на храм

Популярная певица и телеведущая призывает всех сделать пожертвования на строительства Храма Казанской иконы Божьей Матери в Гусь-Хрустальном.

Анна Семенович любит посещать Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме, где хранятся мощи святых благоверных князя Петра и княгини Февронии – покровителей любви, семьи и счастья. Певица приезжает в святое место несколько раз в год, в том числе в канун своего дня рождения и Пасхи.

Во время недавнего посещения обители настоятельница монастыря рассказала Анне о том, что недалеко от Мурома началось строительство Храма в честь Казанской иконы Божьей Матери и необходимы средства для осуществления этого благого дела. Анна Семенович тут же откликнулась на просьбу. Помимо того, что певица сама пожертвовала на строительство храма, она обратилась за помощью к своим друзьям. На просьбу Семенович откликнулись и ее звездные друзья. Среди них Николай Басков, Митя Фомин, Татьяна Навка, Лера Кудрявцева, Михаил Галустьян и другие. Многие из них разместили информацию о строящемся храме с просьбой делать пожертвования в своих блогах и на страницах в интернете.