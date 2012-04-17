Актрису Чулпан Хаматову выдвинут на Нобелевскую премию?!

Бывший президент СССР Михаил Горбачев пообещал выдвинуть актрис Дину Корзун и Чулпан Хаматову на соискание Нобелевской премии мира.

Все началось с предложения главного редактора Новой газеты Дмитрия Муратова. Именно он 14 апреля предложил выдвинуть Корзун, Хаматову и их благотворительный фонд Подари жизнь на Нобелевскую премию мира "за самоотверженное спасение тысяч детских жизней". Горбачев, будучи лауреатом Нобелевской премии мира, имеет право выдвигать кандидатуры на ее соискание. Помимо лауреатов, этим правом обладают члены Нобелевского комитета, правительства и парламентов, Международного арбитражного суда в Гааге, профессора университетов в области юриспруденции, философии, истории и политических наук.

Муратов предложил профессорам и членам правительства присылать свои подписи на сайт Новой газеты. "Вообще правильно может получиться, если впервые Нобелевский комитет отметит фонд или несколько фондов, учредители и работники которых кладут свои жизни ради спасения других", - отметил он, добавив, что Корзун и Хаматова, в случае получения премии, потратят деньги на то, чтобы "подарить жизнь".