Сергей Светлаков прогорел на продаже эксклюзивных подарков

Звезде шоу "Наша Russia" Сергею Светлакову пришлось закрыть сеть магазинов по продаже эксклюзивных подарков в Екатеринбурге из-за финансовых проблем. Торговля сувенирной продукцией едва не разорила 34-летнего телеведущего.

- Я очень долго не мог принять решение, взвешивал все "за" и "против", - поделился с Life Showbiz актер. - Но в итоге, как бы я ни пытался вытянуть бизнес, его пришлось ликвидировать. В последние месяцы магазины работали в убыток.

Еще в мае прошлого года закрылся один из трех бутиков звезды. А совсем недавно Светлаков принял ответственное для себя решение остановить работу остальных. Бизнес-план Сергея стал провальным - жители Екатеринбурга оказались не готовы тратить сумасшедшие деньги на покупку оригинальных товаров низкого качества.