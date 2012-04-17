Санта из ВИА ГРы зарабатывает почти столько же, сколько и Джанабаева

Новая солистка «ВИА Гры» Санта Димопулос призналась в «Світському житті», что отказалась бы от мечты стать участницей группы, если бы ее избранник, молодой миллионер Владимир Самсоненко, не одобрил такого профессионального увлечения: – Мы принимали это решение вместе. Он поддержал меня полностью, а если бы был против, думаю, я бы не пела в группе. Но Володя не эгоист, он действительно меня любит и счастлив, что наконец-то реализована в любимом деле.

В то же время Санту не пугает статистика, озвученная самим Константином Меладзе о том, что почти в 100% случаев девушки, которые приходили в «ВИА Гру», вскоре расходились со своими парнями, ведь участницы много гастролируют… – Мы с любимым умеем объединять и бизнес, и личную жизнь. Часто летаем вместе в Москву (у Вовы там компаньоны), Куршавель, Дубаи, Швейцарию и берем с собой ребенка (общий сын Димопулос и шоумена Джеджулы. – Прим. segodnya.ua), а потом, если есть возможность, остаемся еще на несколько дней и отдыхаем.

Красавица похвасталась, что ее оклад приблизительно такой же, как и у постоянного склада участниц: – Конечно, было бы странно, если бы я проработала в группе 10 лет и зарабатывала ровно столько же, сколько и девочка только что пришедшая. Но могу сказать, что «разлет» небольшой.

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