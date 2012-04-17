Дима Коляденко: У меня с гаишниками взаимопонимание!

40-летний стиляга и шоумен Дмитрий Коляденко настолько любит красивые вещи, что если это машина, то готов выплачивать за нее кредит целых 6 лет. "Впервые Hyundai Coupe желтого цвета увидел у директора салона Hyundai. С первого взгляда понял, что хочу именно такую. Ждал два месяца, потому что желтой машины в Киеве не было. Все это время бредил ею, даже во сне видел. Денег на машину у меня не было. Пришлось брать кредит. Только в этом году его выплатил", – рассказал Дмитрий.

За все это время авто Коляденко не надоело: "Эту машину очень люблю, потому что она у меня – самая первая. Считаю ее лучшей. За шесть лет она ни разу не ломалась".

Шоумен разоткровенничался о взаимоотношениях с гаишниками: "Раньше мог ездить на красный свет и превышать скорость. Теперь стараюсь этого не делать. Всегда пристегиваюсь, пьяным за руль не сажусь. Один раз спешил на концерт и немного превысил. Гаишник с радаром меня остановил. Он начал чесать затылок и думать, что со мной делать. Я не мог долго ждать, сразу же предложил деньги. От них гаишник отказался. Сказал: "Денег не возьму. Можешь ехать, но больше так не делай". "У меня с гаишниками взаимопонимание. Они любят меня, а я – их. Бывает, останавливают просто так, чтобы проверить документы. Тогда всегда просят автограф для своих жен".