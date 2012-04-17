Ани Лорак собирается строить отель?!

Травести-дива Монро намекнула в своем микроблоге о том, что Ани Лорак планирует построить новый отель в Черновцах. "По слухам, Ани Лорак собирается построить гостиницу в Черновцах, так как считает, что достойных отелей нет", – написала светская тусовщица.

На просьбу журналистов IVONA Bigmir)net прокомментировать информацию, Монро ответила: "Об этом я услышала в частной беседе от жителя Черновцов, так что это не факт, а возможно слух!".

Как известно, до знакомства с певицей, ее нынешний супруг Мурат работал управляющим турецкой гостиницы Адам и Ева и прославился профессионалом в отельном бизнесе. Тем не менее, совсем недавно, она выставила на продажу свой ресторан в центре Киева Angel Lounge, а на вопросы журналистов ответила: "Ресторан, как и любой бизнес, требует внимания, но на данный момент мы выбираем более приоритетные направления. У Мурата есть турфирма, я занимаюсь музыкой, и именно к этому мы прикладываем больше всего усилий". Так, вероятность того, что Каролина будет заниматься отелем, не очень велика. "Если слух окажется правдой, я думаю Каролина выступит в качестве инвестора или рекламного бренда гостиницы. Ее участие в работе бизнеса, скорее всего, ограничится только стадией дизайна и финальной вечеринки открытия", – прокомментировала Монро.