Елена Ваенга ждет ребенка?!

Видео недавних выступлений Елена Ваенги в Германии вызвали резонанс среди поклонников певицы, которые утверждают, что она беременна. Причиной этому стали изменения в фигуре Елены, которые не удалось скрыть от наблюдательных фанатов. Не смотря на просторные платья, ее животик заметно округлился.

Поведение администраторов форума, посвященного творчеству Ваенги, также неоднозначно. В ответ на вопрос одного из участников, не беременна ли Елена, его попросили не обсуждать более этот вопрос, а вскоре и вовсе удалили его запись. "Мы не обсуждаем личную жизнь певицы на сайте. Попытки это сделать будут пресекаться. За размещение ссылок на публикации, затрагивающие тему личной жизни певицы последует удаление вашего аккаунта с сайта", – пригрозили администраторы.

Весомым аргументом в пользу того, что к зиме следующего года 35-летняя Елена родит малыша, является ее отказы от участия во всех мероприятиях, назначенных с начала мая, после чего следует значительный перерыв и отсутствие каких-либо концертных дат.

Кто является возможным отцом будущего ребенка не известно, так как с мужем Иваном Матвиенко Елена рассталась еще летом прошлого года.