Оксана Федорова назовет сына Федором

Телеведущая, "Мисс Вселенная-2002" и новоиспеченная мать Оксана Федорова наконец определилась с именем для своего сына и даже наметила дату крестин.

Еще недавно красавица в одном из первых интервью после родов говорила: — С именем сыну мы пока не определились, все еще думаем. Смотрим по святцам. Так что это будет русское, сильное имя. Я сейчас прихожу в себя после родов. Придется восстанавливать свою форму. Но это ерунда, потому что малыш – счастье на всю жизнь!

Как сообщает Дни.Ру, мальчика нарекли Федором. Более того, новоиспеченные родители уже наметили примерную дату крестин: 23 или 26 апреля. Неизвестно пока одно: соберут ли Федорова и Бородин на это радостное событие весь цвет отечественного шоу-бизнеса, как это на днях сделал поп-король Филипп Киркоров.

Напомним, Оксана Федорова стала мамой в ночь с 5-го на 6 марта. Рожала телеведущая в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. Мальчик появился на свет весом 3100 г и ростом 50 см.

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