Экс-блестящая родила дочь

Сначала родители девочки планировали, что она появится на свет в Америке.

По совету Филиппа Киркорова, Анна Дубовицкая и ее муж, бизнесмен Сергей Анохин выбрали клинику в Майами, в которой родилась дочь певца. Но за день до запланированного отлета Анны в США из машины звезды была украдена папка с загранпаспортом, поэтому певица не смогла покинуть Россию. Впрочем, это досадное происшествие совершенно не расстроило родителей. Они нашли в Москве замечательного врача, который и принял роды. Девочка появилась на свет вовремя, Анна Дубовицкая отказалась от кесарева сечения и рожала сама. Вес ребенка 3700 грамм, рост 51 см. Имя малышке мама выбрала заранее – Любовь. Свою дочь Анна Дубовицкая назвала в честь мамы супруга.

Анна Дубовицкая отдыхает после родов и общается с родными и близкими sms. Вот одно из них: – Я самая счастливая женщина в мире. Любовь! Любовь! Любовь! Как хорошо, что моя малышка появилась на свет именно в Москве. Здесь лучшие врачи в мире. У меня нет слов, чтобы выразить им свою благодарность. Меня переполняет чувство нежности и любви к моей доченьке. Я не понимаю, как раньше жила без нее. Я хочу обнять мир и кричать о своем счастье!