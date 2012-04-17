Алена Винницкая рассказала о своем доме

Отечественная рок-леди Алена Винницкая вот уже год наслаждается уютным загородным домом. — После маленькой квартиры это кажется великолепием. Плюс, конечно, воздух. Дом «дышит», этим летом наши гости даже не догадывались, что на первом этаже нет кондиционера.

В понимании Алены дом обязательно должен быть с террасой: — Весной, летом и даже осенью так хорошо здесь завтракать и смотреть на засаженный растениями участок.

Певица считает, что если семья небольшая, то дом в 1000 квадратных метров не нужен. — Я слышала реальные истории, когда очень состоятельные люди покупали себе огромные дома, а потом просто не могли в них находиться и жить. Размер давит... Мне нравятся габариты нашего дома: 200 квадратных метров — в самый раз. Внутри дерево, поэтому отделочные работы не требовались. Есть кабинет, две спальни, два санузла.

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