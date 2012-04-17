Дочь Ирины Салтыковой стала звездой в Англии

Дочь Ирины Салтыковой записала дебютный сингл. В Великобритании песня «Shine» уже стала настоящим хитом и обогнала поп-принцесс Бритни Спирз и Бейонси. После такого оглушительного успеха ALISA решила представить свой трек в России.

Певица ALISA (под этим именем дочь Ирины Салтыковой выступает) уже более двух месяцев занимает первые строчки всех самых авторитетных хит-парадов Великобритании. Музыкальные критики уже назвали ALISA прорывом года, а ее трек можно услышать на всех английских радиостанциях.

- Для меня стало полной неожиданностью, что песня «Shine» попала в первые строчки главных хит-парадов Англии, - рассказала «Папарацци» Алиса. - Не скрою, я счастлива. Ведь в этот трек я вложила всю свою душу. Буквально порвав британских слушателей, Алиса Салтыкова готова представить свой хит в России. А в конце года она выпустит свой дебютный альбом.