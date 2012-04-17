Бритни Спирс станет судьей и получит $15 милл.

30-летняя Бритни Спирс получила предложение выступить в роли судьи на американском конкурсе музыкальных талантов. За это певица получит 15 миллионов долларов. Весомый аргумент для того, чтобы на какое-то время оставить свое личное творчество.

Изначально Бритни просила у продюсера шоу Саймона Кауэлла намного больше – 20 миллионов долларов. Продюсер не пошел на уступки певице, однако успокоил ее тем, что заработает она все же больше, чем Дженифер Лопес, которая за судейство в подобном шоу (Американский Идол) получает всего 12 миллионов долларов.

Напомним, что в талант-шоу Бритни Спирс заменит предыдущую звезду - Николь Шерзингер, которая была уволена за резкие высказывания в адрес конкурсанто

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