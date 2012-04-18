Шакира - самая сексуальная певица!

Журнал Los Angeles Weekly опубликовал рейтинг самых сексуальных певиц всех времен и народов, который включает в себя 20 позиций. Примечательно, что в него даже не попала известная исполнительница Рианна, чью красоту и сексуальность отметили многие издания, а ее стройная фигурка то и дело мелькала в рекламе различной одежды. Однако на первом месте рейтинга самых сексуальных певиц все времен и народов оказалась латиноамериканская певица Шакира. К слову, исполнительнице уже 35 лет, однако знойная артистка на своих выступлениях "зажигает" так, как и не снилось ее конкуренткам. Ее фирменный танец живота и умопомрачительные движения бедрами явно не оставили равнодушными создателей этого списка. На втором месте топа самых сексуальных певиц оказалась поп-принцесса и без пяти минут жена Бритни Спирс.

Третью строчку топа-20 самых сексуальных певиц заняла солистка легендарной группы Blondie 66-летняя Дебби Харри.