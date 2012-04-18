Энн Хэтэуэй перенесла свадьбу из-за стрижки

Предполагалось, что уже летом Хэтэуэй и ее возлюбленный Адам Шульман обменяются брачными клятвами. Но актриса решила немного подождать поскольку не хочет быть невестой с короткой стрижкой. Как известно, сейчас звезда снимается в экранизации романа Виктора Гюго "Отверженные". Хэтэуэй досталась роль Фантины, которая вынуждена пожертвовать своими роскошными локонами и зубами ради денег на лечение дочери.Энн почти полностью вошла в роль. По крайней мере на прошлой неделе поклонники знаменитости были несколько шокированы, увидев девушку с коротенькими волосами. Да актриса и сама немного стесняется. "Энн знала, что ей придется расстаться с волосами, это часть сюжетной линии, — говорит источник. — Ее до сих пор это расстраивает. К счастью, эту сцену можно снять только один раз". Теперь актриса решила отложить свадьбу. Возможно, даже до следующего года.