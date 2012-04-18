Киркорова хотят отлучить от церкви из-за дочери

На этом по крайней мере настаивает авторитетный богослов, профессор Московской духовной академии протодиакон Андрей Кураев.

«Основы социальной концепции Русской православной церкви квалифицирует суррогатное материнство как поведение, не приемлемое для христианина, потому что оно разрушает понятие семьи как тайны двух людей и причиняет со временем боль физической матери ребенка. А то, что у Киркорова ребенок рожден в результате суррогатного материнства, никогда не скрывалось», – объясняет свою позицию Кураев.

Напомню, что таинство крещения рабы Божьей Аллы-Марии было совершено в Вербное воскресенье в московском храме Ильи Пророка в Обыденском переулке его настоятелем игуменом Тимофеем (Подобедовым). По приглашению самого Филиппа Бедросовича на торжество было приглашено большое количество звезд шоу-бизнеса. Возмущение же многих православных вызвал тот факт, что во-первых храм был закрыт для приватной службы и во-вторых что Киркоров после того, как таинство было совершено, обратился к собравшимся с амвона храма.