Дима Билан выступит на Евровидении

Вокруг кандидатуры представителя на Евровидении 2012 в Баку от России до сих пор кипят страсти. Дима Билан и Яна Рудковская не скрывали шока после того как узнали, что их опередили Бурановские бабушки. Тем не менее, в одном из последних интервью, Дима Билан поведал, что все-таки он едет в Баку.

"Я еду туда, как специальный гость конкурса. Оргкомитет Евровидения пригласил меня выступить в эфире конкурса, во втором полуфинале – 24 мая. Там будет сюрприз, о котором я говорить пока не могу. А 23 мая я спою вместе со второй половинкой дуэта, который в прошлом году победил – с певицей Никки. С ней я познакомился в Азербайджане в прошлом году, она очень милая девушка. Пришла идея сделать дуэт Обними меня – невероятно красивый он получился", – рассказал Дима.