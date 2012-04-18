Холли Берри в шоке, что помолвлена

Недавно Холли и французский актер Оливье Мартинес сообщили о помолвке. И, как признается Берри, сама она до сих пор в шоке от произошедшего. Холли Берри в шоке от собственной помолвки. В свое время звезда дважды побывала замужем. К сожалению, оба брака оказались неудачными. Как рассказывала актриса лет семь назад в интервью Опре Уинфри, ее второй супруг певец Эрик Бенет едва не довел ее до самоубийства. Узнав о его многочисленных изменах, Холли подумала, "что раскрытое окно — лучший выход из ситуации". Pазумеется, после развода, который состоялся в 2005 году, знаменитость долго не могла прийти в себя. Даже с отцом своей дочери Нэлы, манекенщиком Габриэлем Обри, она предпочла не узаконивать отношения. Она фактически дала зарок не выходить замуж.

"Я уверена, что люди вполне могут жить вместе, не обмениваясь кольцами и не подписывая всякие бумажки", — открыто заявляла актриса. Но встреча с Оливье заставила Холли пересмотреть позицию. "Ну кто же знал? — рассказала Берри в интервью на шоу Extra. — Я дала себе клятву… Но никогда не говори "никогда". С Мартинесом актриса познакомилась на съемках фильма "Темный прилив" в 2010 году. А в начале нынешнего года на пальчике звезды засверкало колечко с изумрудом и бриллиантами. Наконец в марте Мартинес официально подтвердил помолвку. Даже уточнил, что над украшением поработал парижский ювелир Робер Мазио. Когда пара намерена сыграть свадьбу, пока неизвестно. Но Холли уже ясно дала понять, что планирует перебраться во Францию.