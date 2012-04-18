Алина Завальская из "Алиби" беременна?!

Отечественный дуэт «Алиби» Ани и Алины Завальских распадается из-за семейного конфликта, сообщает «ТСН-особливе».

Старшая Анна, первой начавшая сольную карьеру, уверяет, что к ее творческим планам семья не имеет ни малейшего отношения. Девушка сняла свой первый клип, съемочную группу традиционно угостила пиццей, но почему-то не из семейного ресторана «Алиби».По слухам, группа распадается из-за ссоры двух сестер, а причина конфликта – беременность замужней Алины. Но Аня все отрицает:– Я начала сольную карьеру не потому, что все плохо, а потому, что хочу проявить себя так, как могу сделать только я. Без руководства, без лишних мнений и советов.

Сестры всегда были вместе, но на съемках первого клипа Ани младшей сестры не было:– Алина не принимает здесь никакого участия, но знаю, что она за меня рада. В этом я абсолютно уверена, несмотря на то, что мы в состоянии небольшого конфликта.

Анна не собирается искать продюсера и все творческие проблемы будет решать сама. Девушка рассчитывает только на свои силы, навыки и связи: – Чувствую больше пространства. Мне не приходится сравнивать себя с кем-то, с сестрой, которая для меня тоже во многих моментах идеал… Здесь, на этой территории, у меня абсолютная свобода. К себе Анна не подпускает даже родного отца, который много лет продюсировал дуэт «Алиби»

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