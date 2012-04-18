Сегодня похоронят Александра Пороховщикова

Сегодня москвичи простятся с известным актером и режиссером Александром Пороховщиковым, скончавшимся в ночь на 15 апреля в Москве на 74-м году жизни после продолжительной болезни.

Панихида начнется в 10:30 (9:30 по киевскому времени) в Театре им. Пушкина, где артист работал в последнее время. Пороховщиков будет похоронен на кладбище в селе Рождествено Мытищинского района Подмосковья, рядом с его матерью.

Напомним, что 10 марта покончила с собой супруга Пороховщикова Ирина - по предварительным данным, в связи с тяжелым состоянием супруга.