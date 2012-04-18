Дочь Заворотнюк выложила в сеть новый фото

Анна Стрюкова, 16-летняя дочка российской актрисы Анастасии Заворотнюк, продолжает радовать своих поклонников, а после первой фотосессии в стиле Ню число фанатов девушки возросло в несколько раз, новыми откровенными снимками.

На этот раз малолетняя красавица выложила в своем блоге более скромные фотографии со своего отдыха на море.

Появление новой откровенной фотосессии можно объяснить тем, что девушке очень нравиться находится в центре внимания. Поэтому, как только она почувствовала снижение интереса к своей персоне, то тут же, выложила на своей страничке в интернете новые фото.