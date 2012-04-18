Люба из Интернов рассказала правду о своей жизни

Российская актриса, медсестра Люба из сериала Интерны на съемочной площадке комедийная актриса, а в жизни Светлана Пермякова пережила много трагедий.

Из четверых детей в семье Пермяковых в живых осталась только Светлана. Девочка получала всю родительскую любовь, и такого же отношения ждала от мужчин. Но чем больше актриса стремилась к женскому счастью, тем меньше его получала. Программе Моя правда (СТБ) Светлана Пермякова рассказала, почему распался ее единственный брак: "Выходя замуж, я понимала, что буду разводиться. Но я не могла отказать себе в удовольствии поиграть в эту игру – быть невестой и быть женой. Видимо, под гипнозом каким-то была. Хотя мне казалось, я же смотрю в глаза, все вижу".

Светлане было больно признаваться в этом, но она рассказала, что во время брака, который длился всего один месяц, она исполняла свой супружеский долг всего один раз. Также своим мнением об экс-муже дочки поделилась мама актрисы: "Света мне позвонила и сказала, что он каждый день пьяный домой приходит, не работает. Я посоветовала бросать все, не затягивать, чтобы не было хуже".