Кристина Орбакайте вызвала в Америку русскую няню

Кристине Орбакайте думала недолго и выписала из России женщину по имени Надежда, которая воспитывала Дени Байсарова, младшего сына певицы.

Кстати, Руслан Байсаров (экс-муж Кристины), не сомневаясь, в момент семейного конфликта с Орбакайте, уволил эту няню, а вот сама певица всегда была уверена в профессионализме Надежды, которая на деле доказала свою преданность клану Пугачевых.

Поэтому, как только дочке Пугачевой потребовалась помощь в уходе за новорожденной малышкой, она сразу вызвала в Майями няню.