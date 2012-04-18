Беременная Ума Турман не красится

Беременные женщины, кто из суеверий, кто из-за боязни аллергических реакций, нередко перестают уделять должное внимание своей внешности. Вот и актриса Ума Турман недавно удивила папарацци растрепанными волосами и усталым лицом, на котором не было ни грамма косметики.

Актрису можно понять: она дохаживает последние недели беремености, и ей сейчас действительно не до наведения красоты. Недавно будущая мама отдыхала на острове в Карибском море, а сейчас ей снова приходится привыкать к суетной жизни в Нью-Йорке. Без макияжа звезду застукали, когда она отводила в школу своего сына Левона. Напомним, у Турман от прежнего брака с Итаном Хоуком есть также дочь Майя, а сейчас она готовится подарить ребенка своему нынешнему спутнику Арпаду Буссону.