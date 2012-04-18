Kиркоров послал журналиста "1+1" на три буквы

На этот раз скандальный артист Филипп Киркоров обматерил журналиста 1+1. Филипп Киркоров прилетел в Киев накануне давать сольный концерт.

"Сніданок з 1 +1" встретил поп-короля прямо в аэропорту. Однако радушием тот не отличился. Под горячую руку певца попал журналист-"сниданковец" - Виталий Седюк, который встретил Киркорова с подарком - двумя пустышками для дочки Аллы-Виктории и крестницы - дочери Ани Лорак - Софии. Однако Киркоров на подарок отреагировал следующим образом: "То есть я должен поделиться, да, с Лорак? А можно я оставлю себе, на всякий случай, может мне понадобится в ближайшее время", - сказал он.

Когда сниданковец Виталий Седюк купил второй комплект пустышек и презентовал артисту, тот неожиданно ответил "Пошел ты на...". Что именно возмутило Киркорова - для Седюка осталось загадкой.

