Муж Николь Кидман Кит Урбан снова заговорил

Около месяца назад муж Николь Кидман, певец Кит Урбан, перенес тяжелую операцию. Ему удалили полипы на голосовых связках. Риск операции заключался в том, что Кит мог уже никогда не заговорить.



Тем не менее, спустя месяц, за который супруг Николь не произнес ни слова, он таки заговорил. Актриса призналась, что не смогла сдержать слез, услышав родной голос любимого мужа после месяца безмолвия и тишины в их доме. Кидман говорит, что во время реабилитации нельзя было ни говорить, ни смеяться, ни кашлять, ни чихать. И вот невыносимая пытка молчания для звездных супруг закончилась. Николь отмечает, что испытание, которое пришлось пережить ее семье, только укрепили отношения.



Напомним, что Николь Кидман и Кит Урбант поженились летом 2006 года. Через два года у пары родилась дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбант, а в конце 2010 года родилась вторая дочь - Фэйт Маргарет Кидман-Урбант. Стоит отметить, что второго ребенка паре родила суррогатная мать.