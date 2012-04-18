Джессика Альба вместе с мужем Кэшем Уорреном и дочками отдохнула в токийском Диснейленде.

Джессика Альба отвела детей в Диснейленд



Помимо формальной части визита в Токио, куда Джессика Альба отправилась по делам, актриса не смогла отказать себе и своей семье в совместных развлечениях. В один из дней, супруги Джес и Кэш повели 3-летнюю Онор и 8-месячную Хэвен в местный Диснейленд.



Судя по всему, восторг испытали не только дети, но и сами Джессика и Кэш. Так, судя по кадрам, они выглядят счастливыми и довольными. Фотографии семейной идиллии Джессика опубликовала на своей странице в Facebook.