Диана Арбенина привела детей на съемки «Голоса країни»

В минувшее воскресенье тренер «Голоса країни» на 1+1 Диана Арбенина появилась на съемочной площадке со своими малышами - 2-летними двойняшками Артемом и Мартой. Детишки появились в павильоне к 6-ти вечера и уехали в 7, но за этот час успели максимально привлечь к себе внимания.



Пасхальное воскресенье принято проводить в кругу семьи. Но поскольку Арбенина плотно занята на «Голосе країни» и все ее выходные проходят с командой, то семья приехала к маме на работу.



– А почему нет? - объяснила Диана коллегам. - Мне очень тяжело расставаться с детьми каждую субботу-воскресенье. Пора им показать, где работает их мама.





Мамину работу малыши освоили достаточно быстро: побегали по сцене (на которую мечтают выйти пол-Украины), потанцевали на ней, немножко попели и посидели в святая-святых – мамином кресле! После чего отправились осваивать гримерку. Там, к слову, малышей ждало праздничное угощение – куличи и крашенки.





Присутствие детей на съемочной площадке – редкий случай для Арбениной. Обычно Марта и Тёма остаются дома с родными и близкими. При этом их звездная мама не имеет привычки ежесекундно названивать домой.



- Зачем? Чтобы расстроить детей и расстроиться самой? Или спрашивать, чем они занимаются? Я и так знаю, что с ними все хорошо.