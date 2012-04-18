Дэниел Крейг готовится к эротическим съемкам

Голливудский актер Дэниел Крейг рассказал о том, что в новой части бондианы мы увидим больше откровенных сцен, нежели раньше.



Ради того, чтобы выглядеть по-настоящему сексуально в новом фильме про Джеймса Бонда, актер Дэниел Крэйг решил подготовиться по полной программе. Так, Дэниел сел на жесткую диету и будет тренироваться в спортзале по шесть часов в сутки. И все ради того, чтобы прийти в форму перед съемками эротической сцены. Еще бы, ведь агент 007 всегда славился своей мужественностью и сексуальностью, поэтому он должен быть всегда в лучшей своей форме.



А вот подружку Джеймса Бонда на этот раз исполнит греческая актриса Тоня Сотиропулу. Выбор неслучаен: дело в том, что Тоня очень похожа на настоящую жену Дэниела, и ем убудет гораздо легче расслабиться рядом с ней и сыграть любовь и страсть по-настоящему. Так, по словам Дэниела для того, чтобы сцена вышла удачной, ему нужно просто представить свою жену и тогда проблем не возникнет.



Между тем напомним, что Дэниел Крейг женился совсем недавно – летом 2011 года. 43-летний Крейг и 41-летняя актриса Рейчел Вайс начали встречаться год назад, после совместного участия в работе над триллером Дом мечты, в котором они сыграли семейную пару.