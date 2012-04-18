Вайкуле тратит на собак более $4 тыс. в месяц

Певица Лайма Вайкуле двух американских бульдогов, Ферию и Джинджера, купила в Москве за $1000. В доме певицы в Юрмале для них отвели спальню, выделили по кровати и построили отдельную ванную.



Вайкуле в любимцах души не чает: задаривает игрушками и украшениями. А ежегодное медицинское обследование псы проходят только у известных ветеринаров в Мюнхене. Там, кстати, Лайме однажды и сообщили, что она скоро "станет бабушкой".



Пятнадцать чудесных щенков (одного из которых она оставила себе, других продала по $1000) родились абсолютно здоровенькими, но певица все же решила перестраховаться. Звезда наняла для пушистиков нянечку, которая круглосуточно дежурила и следила за тем, чтобы каждый из малышей хорошо ел.



Спальный набор меняется строго раз в неделю. "Мои щенки стоили мне в месяц где-то четыре тысячи долларов. Сегодня тратим на собак еще больше: вакцинация, витамины, еда, игрушки, уроки у профессионального дрессировщика", — признается Лайма.



Но Вайкуле совсем не жаль денег, ведь от своих барбосов хозяйка, похоже, получает неизмеримо больше любви и признательности.