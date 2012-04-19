Элтон Джон чуть не погиб из-за наркотиков

Популярный певец Элтон Джон не скрывает, что долгое время принимал наркотики. По словам 65-летнего музыканта, он употреблял даже больше кокаина, чем Уитни Хьюстон, которая умерла от передозировки.



Элтон Джон признался, что в молодости мог принять такую большую дозу, что синел и чуть не умирал. Но когда его приводили в сознание, все равно принимал очередную дозу, закуривал травкой и запивал виски.



Наркоманом певец себя не считал, называя себя артистом, которому нужно снять стресс.



Излечился Джон только тогда, когда встретил своего нынешнего мужа Дэвида Ферниша. «То, что я до сих пор жив - настоящее чудо», - заявил Элтон Джон.