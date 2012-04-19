Альбину Джанабаеву в ВИА Гре может заменить "фабрикантка" Воржева

В прессе продолжают появляться слухи и предположения о том, кто же заменит Альбину Джанабаеву, которая официально подтвердила информацию о своем скором уходе из группы ВИА Гра.

Стало известно, что продюсеры коллектива рассматривают кандидатуру Татьяны Воржевой. Поговаривают, что в скором времени она присоединится к своим коллегам «фабриканткам» Еве Бушминой и Санте Димопулос.

По мнению музыкальных критиков, такой состав сексапильного трио навсегда разрушит репутацию ВИА Гры. Источники утверждают, что российский шоу-бизнес не готов принять трех украинок в качестве новых секс-символов.

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